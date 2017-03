Los medios ingleses han publicado que Alexis Sánchez se ha peleado con el plantel del Arsenal. Por esa razón, Arsene Wenger decidió mandarlo a la banca de suplentes en el duelo frente al Liverpoool.

Para zanjar cualquier tipo de especulación, el 'Niño Maravilla' decidió pronunciarse en un post que compartió en la cuenta personal de Instagram que maneja. Claro, lo que escribió va dirigido a la fanaticada 'gunner'.

"Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Sino por amor a los que tiene detrás. Let's go Gunners! "El único fracaso es no intentarlo", escribió Alexis Sánchez en clara alusión a la situación que vive en el Arsenal.

El mensaje del atacante es claro: desea esforzarse para cumplir con el equipos y los fanáticos. Aunque no ha dejado en claro algo sobre su futuro en el club. El delantero tiene ofertas para salir de Inglaterra, pero eso lo dirá el tiempo.

