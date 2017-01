Le llaman 'The Special One' y tienen razones para ello. José Mourinho volvió a sorprender en el Manchester United con un pedido especial: cambiar a los recogepelotas de Old Trafford.



El portugués ha señalado que prefiere que los jugadores del filial sean los encargados de entregar las pelotas, pues "lo harán más rápido y nos ayudarán un poco en situaciones complicadas. Tienen más sentido del fútbol".

La directiva de los 'red devils' no dudó ni un momento el pedido de su entrenador y, desde el encuentro frente al Liverpool, Old Trafford contó con el requerimiento de 'Mou'. Lamentablemente para sus intereses, su equipo no pudo ganar.

El Manchester United ha encontrado un nivel propicio al mando del entrenador portugués. El máximo campeón de la Premier League empieza a renacer y será cuestión de tiempo volver a verlo en la élite europea.



