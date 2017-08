Zlatan Ibrahimovic terminó contrato con el Manchester United del 30 de junio pasado. Desde entonces se especuló que el sueco iría a la MLS. Sin embargo José Mourinho confirmó que el delantero podría quedarse en Europa.

El portugués, previo al estreno por Premier League, reveló que los 'red devils' están negociando con el atacante para que se sume al primer equipo desde enero próximo, cuando arranque la segunda para del curso venidero.

"Creo que Ibrahimovic demostró que lo hecho el año pasado no fue suficiente. Quiere hacer más; quiere jugar al fútbol al más alto nivel, y estamos hablando y negociando con él la posibilidad de que pase con nosotros la segunda mitad de la temporada", aseguró el DT del Manchester United.

"Está lesionado y aún no está en condiciones de jugar. No es una operación que tenga que cerrarse de forma urgente; no estamos desesperados por hacerlo, pero sabemos que Zlatan quiere jugar todavía al más alto nivel", sostuvo José Mourinho.