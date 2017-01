Joshua Kimmich es considerado uno de los jugadores con mayor proyección en Alemania y Europa. Por eso el Bayern Munich decidió fichar al futbolista, que hoy tiene 21 años, en la temporada pasada.

► Le tiene respeto: Carlo Ancelotti se rindió ante la calidad de Claudio Pizarro



En ese entonces, Joshua Kimmich tuvo como entrenador a Josep Guardiola, quien le dio muchas oportunidades en el primer equipo. Los medios teutones aseguraron que el español era como un padre para el versátil futbolista.

Recientemente, Kimmich concedió una entrevista en la que consultaron sobre su relación con Josep Guardiola. El defensor fue tajante cuando se refirió al extécnico del Bayern. "No le echo de menos. Las cosas son así en el fútbol", aseguró.

► ¿Coutinho jugaría alguna vez por el Barcelona? Mira lo que dijo el volante de Liverpool



"No vi a Guardiola como mi padre futbolístico, eso fue algo que él dijo por un impulso. Pero por supuesto, fue genial que Pep creyera en mí. Me ayudó a llegar a ser un jugador mejor la última temporada", agregó el ex Leipzig.



Finalmente, Kimmich agradeció el trabajo de su entrenador en su club anterior. "Tuve un entrenador en el Leipzig que realmente me ayudó a mejorar, Alexander Zorniger. Tener varios entrenadores no es malo para un jugador porque eso te enseña cosas diferentes".

LEE TAMBIÉN...