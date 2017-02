Jürgen Klopp: "Brexit, Trump, Ranieri; se han tomado decisiones raras últimamente"

Jürgen Klopp aseguró este viernes que no tiene "ni idea" de por qué el Leicester ha destituido a Claudio Ranieri y señaló que "en los últimos meses se han tomado decisiones extrañas, como la votación del 'Brexit', la elección de Donald Trump o el despido de Ranieri"

"¿Si me sorprenden estas cosas en el fútbol? No, para nada", respondió Klopp con el gesto torcido en la rueda de prensa previa al duelo con el Leicester de este próximo lunes.



"No es sólo fútbol. En mi opinión, se han tomado algunas decisiones extrañas y raras en estos últimos años... Mira el 'Brexit', Trump, Ranieri", sostuvo. "¿Tengo que entenderlo? No. Y no tengo ni idea de por qué el Leicester ha hecho eso", apuntó.

"Todo el mundo ve la situación en la que estaban en la Liga y en la Champions League. Es una persona muy especial, un tipo muy simpático", comentó Klopp.



FUENTE: EFE



