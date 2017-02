El mundo es muy pequeño y, aunque no lo crean, el mejor amigo de Jürgen Klopp también es técnico de fútbol y también entrena en el fútbol inglés. Lo hace en la segunda división -denominada Championship- y su equipo tiene el nombre de Huddersfield Town.



Se llama David Wagner y, este sábado, enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola por la quinta ronda de la FA Cup. Con variantes similares a la de su amigo, el también entrenador alemán buscará dar la sorpresa y eliminar al de Santpedor.

La amistad entre Wagner y Klopp inició en el Mainz 05, cuando ambos defendían la camiseta del equipo de Maguncia. En dicho club coincidieron por cinco años, donde compartieron habitación y entablaron una muy buena relación.

Tras su etapa como futbolista, el ahora entrenador del Huddersfield decidió estudiar biología, pero fue Jürgen quien lo volvió a relacionar con el mundo del deporte rey. Y es que en el 2011, cuando el Borussia Dortmund vivía la 'fiebre Klopp', éste le propuso la idea de entrenar al segundo equipo y David no lo dudó.

Desde aquel año hasta el 2015 perteneció al equipo alemán y, acabada su estancia en la cuenca del Ruhr, recibió una oferta de un club que peleaba en las últimas posiciones de la segunda división inglesa.

Fue entonces que Wagner llegó a Huddersfield, donde, en primer lugar, logró salvar el descenso del equipo para luego generar la 'Wagner Revolution'. Implantó la presión alta, tan característica de Klopp, pactó los entrenamientos a la hora en la que jugarían los partidos y su ferbiente personalidad se vio totalmente relacionada con la de su mejor amigo.

Cuando enfrente a Guardiola no tendrá las figuras con las que cuenta el Manchester City, pero sí la ilusión de dar el primer golpe sobre la mesa con un equipo que creyó en una persona que tenía mucha similitudes a Jürgen Klopp, pero no era él.



