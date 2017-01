El delantero argentino del Leicester, Leonardo Ulloa, amenazó con declararse en huelga este martes, cuando se acaba el plazo de fichajes en el mercado europeo.



Ulloa pidió ser traspasado, pero el actual campeón de la Premier League rechazó una oferta del club español Deportivo Alavés debido a que el técnico italiano del equipo inglés, Claudio Ranieri, prefiere que siga.



"Con todos los respetos para los seguidores del Leicester. Me siento traicionado por Ranieri y decepcionado con el club", señaló el Leonardo Ulloa en Twitter. "No jugaré más con ellos", añadió.



Ulloa está descontento, después de haber sido solo una vez titular en Premier League esta temporada y no se le ha ofrecido un nuevo contrato tras ayudar a los 'Foxes' a ganar el título la pasada temporada.



"No puedo entender la situación. ¿Por qué no me dejan continuar jugando al fútbol en otro lugar?", dijo el jugador a la cadena Sky Sports.



