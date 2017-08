Al tratarse del mejor del mundo, Lionel Messi atrae la atención de los clubes más poderosos en Europa. Según una información de 'C + Francia', el Manchester City es uno de los interesados, aunque el diario catalán 'Sport' asegura que no existe intención alguna por hacerse con los servicios del argentino.

Luego de leer las noticias sobre el deseo de los 'Citizens' de pagar los 300 millones de euros por Messi, desde la cúpula deportiva se apuraron en desmentir los rumores. Todo hace indicar que, al menos por el momento, no desean contar con 'La Pulga'.



"La postura oficial del Manchester City es que el club no tiene intención alguna de fichar a Leo Messi ni de pagar su cláusula de rescisión, a pesar de lo que apuntan informaciones surgidas en las redes durante las últimas horas", publicó 'Sport'.

Hay que precisar que esta no es la primera vez que el nombre de Messi es vinculado con el Manchester City. Hace tres temporadas, se decía que el argentino tenía ganas de llegar a Etihad. Sin embargo, quiso quedarse en Barcelona a seguir haciendo historia.