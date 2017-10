El dinero no es problema. Sergio Agüero volvió a mostrar su deseo de jugar al lado de su compatriota Lionel Messi en el Manchester City. En declaraciones para el medio TyC Sport, el 'Kun', además, reveló que el dinero no sería problema para el club inglés, aunque también reconoció que es muy complicado que la 'Pulga' deje Barcelona.

"Aquí con el dinero no hay problema, pero yo creo que Leo, como Cristiano Ronaldo en el Madrid, son jugadores que son símbolo del club y por ahí es muy complicado que se vayan, sea al City o donde sea, porque hay otros equipos que tienen el mismo dinero que el City y pueden hacerlo. Me parece que va a ser ser difícil, pero ojalá. Obviamente, cómo no le va a gustar a uno que Leo esté en su equipo", dijo el delantero argentino.

Agüero se perdió las dos últimas fechas de las Eliminatorias ante Perú y Ecuador, debido a un accidente de tránsito que sufrió en Ámsterdam tras asistir a un concierto de Maluma. El 'Kun' también se refirió al hecho, el cual lo dejó con una costilla fracturada.



"Conocí al agente del cantante, me invitó y fui. Tenía casi dos días libres. Cuando tuve el accidente, piensas: 'por qué fui', pero nadie imagina que algo así puede pasar", explicó.