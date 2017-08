Arsenal vs. Liverpool con Alexis Sánchez chocan este domingo en Anfield por la jornada 3 de la Premier League. Dos de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo regalarán un espectáculo de primer mundo, buscando así colarse en los primeros puestos.

Liverpool, que se ubica en la sexta casilla con cuatro unidades, buscará mantener su invicto en el torneo. Teniendo seis bajas importantes, los de Klopp saldrán al partido con el ánimo de hacer respetar la localía.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:00 a.m. ESPN 2 Ecuador 10:00 a.m. ESPN 2 Colombia 10:00 a.m. ESPN 2 México 10:00 a.m. ESPN 2 Bolivia 11:00 a.m. ESPN 2 Argentina 12:00 p.m. ESPN 2 Chile 11:00 a.m. ESPN 2 Uruguay 12:00 p.m. ESPN 2

Lallana, Clyne, Bogdán, Alexander-Arnold, Emre Can y Philippe Coutinho son los jugadores del Liverpool que no podrán estar en este importante cotejo debido a molestias físicas. Por el lado del Arsenal, Santi Cazorla no podrá ser considerado por Wenger.

Arsenal, quien no está en la Champions League, llega a este partido con una victoria y una derrota a cuestas. En su debut en la Premier League, vencieron 4-3 al Leicester City, pero en la segunda jornada cayeron a domicilio ante el Stoke City. Ahora, la vuelta de Alexis Sánchez tiene que ser un buen aliciente.

Los de Klopp vienen de superar al Hoffenheim en la fase previa a los grupos de la Champions League. El equipo inglés se hizo un lugar especial en este importante torneo, donde espera volver a la élite del fútbol europeo.

Liverpool vs. Arsenal: alineaciones probables

Liverpool: Mignolet; Klavan, Matip, Robertson, Gomez, Wijnaldum, Henderson, Sturridge, Firmino, Mané.



Arsenal: Cech; Monreal, Mustafi, Kolasinac, Bellerin; Xhaka, Ramsey, Chamberlain, Ózil; Welbeck, Lacazette.