Para él no existen los amistosos. Jürgen Klopp ya montó su primer show de la temporada y eso que ésta aún no empieza oficialmente. El entrenador alemán volvió a mostrar su particular carácter y protagonizó una discusión con el árbitro del encuentro entre el Liverpool y el Leicester.

Klopp reclamó por la dureza del juego y por algunas acciones puntuales en las que él consideró que el juez se había equivocado.

Los 'Reds' derrotaron 2-1 al Leicester en Hong Kong y se coronaron campeones por primera vez del Torneo Premier Asia, que se disputa cada dos años en Extremo Oriente con equipos de la primera división inglesa.



Aunque el Leicester se adelantó en el minuto 12, por obra de Slimani, un gol de Salah en el minuto 20 y otro de Coutinho en el 44 inclinaron la balanza en favor del Liverpool, que ya había ganado en la semifinal al Crystal Palace por 2-0, el pasado jueves.



El Leicester, entrenado por Craig Shakespeare, había llegado a la final tras imponerse al West Bromwich Albion en la otra semifinal del jueves, que se tuvo que decidir en los penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.



También se disputó hoy una final de consolación entre el Crystal Palace y el West Bromwich, que ganó el primero de estos clubes por 2-0, con goles de Milivojevic y Sako.



El torneo Premier Asia se disputa todos los años impares desde 2003, y ha sido ganado en sus siete ediciones anteriores por el Chelsea (en dos ocasiones, 2003 y 2011), el Bolton Wanderers (2005), el Portsmouth (2007), el Tottenham (2009), el Manchester City (2013) y el Arsenal en la pasada edición de 2015. EFE.