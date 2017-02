El Liverpool recibirá, este sábado, al Tottenham Hotspurs por la fecha 25 de la Premier League. El partido, a disputarse en Anfield Road, irá desde las 12:30 horas (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.



Los dirigidos por Jurgen Klopp urgen de una victoria que acabe con su mal momento de forma y, conseguirla ante los 'Spurs', significaría un gran impulso anímico por el buen momento que viven los de Pochettino.



Liverpool vs. Tottenham Hotspurs: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 12:30 m. MÉXICO 11:30 a.m. ECUADOR 12:30 m. COLOMBIA 12:30 m. VENEZUELA 1:00 p.m. BOLIVIA 1:30 p.m. PARAGUAY 2:30 p.m. ARGENTINA 2:30 p.m. URUGUAY 2:30 p.m. CHILE 2:30 p.m. BRASIL 3:30 p.m.

Y es que los 'reds' no conocen la victoria en Premier League desde el 31 de diciembre pasado, cuando lograron imponerse por 1-0 ante el Manchester City de Pep Guardiola. Desde entonces han pasado cinco fechas con tres empates y dos derrotas.

La mala racha ha generado que el equipo de Klopp baje hasta la quinta posición del certamen. Con 46 unidades se ubica a 13 puntos del líder del torneo que sigue siendo el imparable Chelsea de Antonio Conte.

El Tottenham, por su parte, vive una historia diferente. Los londinenses han mantenido la regularidad de la campaña pasada y están en la segunda posición a nueve puntos de la primera ubicación.

Los once partidos que lleva invicto el equipo de Mauricio Pochettino respaldan la seguridad con la que visitarán a Liverpool ¿Podrán seguir con la dinámica positiva en un campo difícil como lo es Anfield Road?



Liverpool vs. Tottenham: posibles alineaciones



Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Henderson, Lallana, Can; Mané, Firmino, Coutinho.



Tottenham: Lloris; Walker, Alderweireld, Dier, Rose; Wanyama, Dembele, Alli; Lamela, Kane, Son.



