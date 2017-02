Gabriel Jesus fue contratado por el Manchester City cuando arrancó esta temporada. Pero, los 'citizens' recién sumaron al brasileño recién en el 2017, quien terminó el 2016 defendiendo al Palmeiras.

Con poco tiempo en Inglaterra, Gabriel Jesus debutó con el Manchester City. De hecho, el brasileño de 19 años ya tiene tres partidos con los 'sky-blue': dos en la Premier League y uno en la Copa FA.

A mitad de semana, Gabriel Jesus arrancó de titular en la liga inglesa contra el West Ham. Pero no solo eso, el delantero del Manchester City anotó por primera vez con su nuevo equipo. Al parece la emoción lo superó e hizo una confesión íntima.

"Me morí, hermano. Estoy podrido. Me tiré un pedo allí sobre Delph", dijo Gabriel Jesus mientras dejaba la cancha. Para mala suerte del ex Palmeiras, las cámaras de televisión captaron el momento y la conversación.

