El presente de Claudio Bravo como de Sergio Agüero no estaba definido en el Manchester City. O al menos así parecía verde, especialmente en el puesto de guardameta. Los ‘Citizens’ contrataron en un fichaje récord a Ederson Moraes y pretenden comprar a Pepe Reina, por lo que no había seguridad de que Claudio Bravo continúe en el equipo.



Ante la cantidad de rumores, Pep Guardiola tuvo que salir en conferencia de prensa para hablar sobre el futuro de ambos jugadores. “Claudio Bravo será portero del City para la próxima temporada. Vamos con Ederson, Claudio y los muchachos jóvenes”, aseguró el catalán ante una de las preguntas de uno de los periodistas en la sala de prensa.



Asimismo, con relación a Sergio Agüero, el técnico también confesó seguirá en el equipo, pese a que no se encuentra a gusto – según la prensa de Inglaterra – con los trabajos tácticos en el orden defensivo. Como varias veces se ha visto en imágenes, Pep le reclama orden ‘Kun’. El trabajo desde la recuperación de la pelota hasta la forma del ataque.



Manchester City enfrenta este jueves al Manchester United en el clásico de la ciudad en un partido válido por la International Champions Cup en China.



