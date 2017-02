Isco aclaró que no quiere seguir en el Real Madrid. El volante no quiso saber nada con la mejora de contrato que le ofreció el cuadro blanco. El ex Málaga está vinculado con los blancos hasta mediados del 2018 y busca su salida.

Aunque Isco ha sido relacionado con el Barcelona, todo hace indicar que el Manchester City sería el próximo destino del jugador de 24 años, que debutó en Primera División con la camiseta del Valencia.

'Sport' señala que Isco es uno de los jugadores preferidos de Txiki Beguiristai, director deportivo del Manchester City, y hombre de confianza de Josep Guardiola. Por ese lado, no hay inconvenientes para que llegue el mediocampista.

El Manchester City intentó fichar a Isco en el pasado, pero el Real Madrid no quiso negociar. Ahora, con un comando técnico español en los 'citizens', el jugador estaría cómodo y con más oportunidades en la Premier League.

