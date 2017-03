No queda duda de que Pep Guardiola vive la peor temporada de su carrera con el Manchester City. En ocho años como entrenador, sus esperanzas de lograr un título se difuman y, por primera vez en ocho años, quedó eliminado antes de las semifinales de Champions League.

Debido a eso, las críticas no han dudado en caer sobre el entrenador catalán. Que es un entrenador del montón y que no ha sabido convencer a su plantilla, por lo que venderá a 13 de sus jugadores para el próximo año.



Guardiola; sin embargo, ha desmentido tal noticia en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Liverpool. "He leído que vamos a vender a trece jugadores en verano. Eso es imposible. Tienen contrato, ¿vamos a pagar 600 millones de libras en sus finiquitos? No. Intentaremos mejorar la plantilla en la medida que podamos, pero estoy orgulloso de los jugadores que tenemos" señaló.

A pesar de la eliminación en el torneo de clubes más importante de Europa, el Manchester City sigue en pie en la FA Cup, donde ha clasificado a semifinales, y es tercero de la Premier League por detrás del Chelsea y Tottenham ¿Cómo acabará su temporada?



