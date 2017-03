No la pasaron bien por un gran tramo de la temporada. Los resultados no eran los esperados, el arco siempre era vapuleado y el rendimiento no era el soñado. Sin embargo, el Manchester City de Pep Guardiola empieza a ganar ritmo y, este sábado, rompió un nuevo récord.



Luego de ser criticados por una defensa endeble, los del entrenador catalán parecen haber encontrado la solución y ya llevan seis encuentros, en condición de visita, sin haber concedido ningún grito sagrado.



West Ham United (0-4), Bournemouth (0-2), Huddersfield Town (0-0), Sunderland (0-2) y Middlesbrough (0-2) completan la lista con 10 goles a favor y ninguno en contra, luego de haber caído 4-0 ante el Everton el 15 de enero.

El Manchester City buscará mantener la racha cuando visite al AS Mónaco por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, con una ventaja de dos goles gracias a la victoria 5-3 obtenida en el Etihad Stadium.



