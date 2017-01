Manchester City visita, este sábado, al Crystal Palace por la cuarta ronda de la FA Cup. El partido, a disputarse en Selhurst Park, irá desde las 10:00 horas (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Play.



Los dirigidos por Pep Guardiola no llegan en un buen momento de forma y los resultados no se le dan. La ausencia de gol en el área contraria, sumada a la mala gestión defensiva han hecho que los 'citizens' se alejen de la primera posición de la Premier League.



Crystal Palace vs. Manchester City: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:00 a.m. MÉXICO 9:00 a.m. ECUADOR 10:00 a.m. COLOMBIA 10:00 a.m. VENEZUELA 10:30 a.m. BOLIVIA 11:00 a.m. PARAGUAY 12:00 m. URUGUAY 12:00 m. ARGENTINA 12:00 m. CHILE 12:00 m. BRASIL 01:00 p.m.

A pesar de los malos resultados, el entrenador catalán ha mostrado su confianza y cariño hacia los futbolistas que dirige. Luego de vencer al West Ham 5-0 en la ronda anterior de la FA Cup, los de Manchester buscarán despachar a su rival de turno y seguir prendidos a una competición tan importante como la mencionada.

El Crystal Palace, en posiciones de descenso, buscará complicar las cosas en condición de local. Los dirigidos por Sam Allardyce solo han ganado un encuentro de los últimos diez y la situación no es nada positiva.

Aun así, el equipo tiene la esperanza intacta en poder lograr la sorpresa. Para eso, la presencia de Benteke en la delantera puede ser fundamental comandando un ataque directo frente a una defensa visitante que ya demostró sus flaquezas ¿Podrán eliminarlos y aumentar la crisis de Pep en Inglaterra?



Crystal Palace vs. Manchester City: posibles alineaciones



Crystal Palace: Speroni; Ward, Kelly, Delaney, Fryers; Lee, Flamini, Ledley; Townsend, Benteke, Remy.



Manchester City: Caballero; Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov; Yaya Touré, De Bruyne, Silva; Sterling, Agüero, Nolito.

