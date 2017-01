Manchester City vs. Everton: se enfrentan en el Goodison Park por la fecha 21 de la Premier League. Los de Guardiola necesitan un triunfo para no alejarse del Chelsea, líder del torneo, que ganó este sábado por 3-0 al Leicester en King Power. (08:30 am hora peruana / DirecTv)



►Lo que sea por su camiseta: insólito ofrecimiento a Messi en el partido ante Las Palmas

Manchester City empezó de gran manera la Premier League, pero partido a partido su táctica fue perdiendo fuerza y tropezó en varias ocasiones. Actualmente se ubica en la quinta casilla con 42 unidades, diez menos que el líder Chelsea.

País Hora Canal Perú 08:30 am DirecTv Argentina 10:30 am DirecTv Chile 10:30 am DirecTv México 08:30 am DirecTv Colombia 08:30 am DirecTv Ecuador 08:30 am DirecTv Bolivia 09:30 am DirecTv

Los de Guardiola tendrán las bajas de Fernando y Gündogan por lesión, y la de Fernandinho por estar suspendido. Es por eso que el regreso de yaya Touré ha sido importante para el estratega español.

Manchester City vs. Everton Guardiola dándole instrucciones a Yaya Touré. (Internet)

Por su parte, Everton se encuentra cerca en posiciones, mas no en puntos. Los de Koeman se ubican en la casilla 7 con 30 unidades, por lo que un triunfo ante el Manchester City les daría ilusión en la Premier League.

Everton presenta 5 bajas. Stekelenburg, Besic, McCarthy, Calvert-Lewin y Bolasie no podrán estar en este difícil cotejo debido a las lesiones que aquejan.

