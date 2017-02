El Manchester City visitará, este sábado, al Huddersfield Town por los dieciseisavos de final de la FA Cup. El partido, a disputarse en el John Smith's Stadium, irá desde las 10:00 horas (hora peruana) y será transmitido por DIRECTV Sports.



► Puro elogio: ex campeón del Mundo con Brasil alabó a Cueva por su actuación ante Santos

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan en un buen momento de forma y esperan mantenerlo confirmando su pase a la siguiente ronda del campeonato inglés.



Huddersfield Town vs. Manchester City: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO DÍA PERÚ 10:00 a.m. 18/02 MÉXICO 9:00 a.m. 18/02 ECUADOR 10:00 a.m. 18/02 COLOMBIA 10:00 a.m. 18/02 VENEZUELA 10:30 a.m. 18/02 BOLIVIA 11:00 a.m. 18/02 PARAGUAY 12:00 m. 18/02 URUGUAY 12:00 m. 18/02 ARGENTINA 12:00 m. 18/02 CHILE 12:00 m. 18/02 BRASIL 1:00 p.m. 18/02

Cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros son los números de un equipo que supo reponerse tras la dolorosa derrota sufrida en campo del Everton, cuando los de Koeman les propiciaron un 4-0.

El entrenador catalán sabe de la importancia del choque, pero mira de reojo el partido que lo enfrentará al AS Mónaco -líder de la Ligue 1- a mitad de semana por los octavos de final de la UEFA Champions League.

El Huddersfield Town, por su parte, tiene un dato curioso dentro de su comando técnico, ya que el entrenador, David Wagner, es el mejor amigo de Jurgen Klopp y comparten una idea similar para implantar en sus respectivos equipos.

La idea del alemán ha calado lo suficientemente bien que su equipo es, ahora mismo, tercer ubicado en la Championship; es decir, en posiciones de pelear, en el play off, el ascenso a la Premier League para la próxima temporada.

Quienes serán locales no pierden desde hace más de un mes cuando, el 14 de enero, cayeron 2-0 ante el Sheffield Wednesday. Desde entonces, seis partidos y la misma cantidad de victorias ¿Seguirán su buena racha ante el conjunto citizen?



Huddersfield Town vs. Manchester City: posibles alineaciones



Huddersfield Town: Ward; Smith, Hefele, Schindler, Holmes-Dennis; Billing, Mooy; Lolley, Brown, Kachunga; Quaner.



Manchester City: Bravo; Zabaleta, Kompany, Adarabioyo, Kolarov; Fernando, Delph, Silva; Sterling, Iheanacho, Nolito.



► Reunión familiar sin preferencias: la familia Pogba, presente en las gradas de Old Trafford

Pogba

LEE TAMBIÉN...