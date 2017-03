Manchester City vs. Stoke City se enfrentan este miércoles en el adelanto de la jornada 28 de la Premier League. El partido se jugará en el Etihad Stadium desde las 3:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN 3.

Si los ‘Citizens’ de Pep Guardiola encadenan un quinto triunfo consecutivo en la liga inglesa, se colocarán a ocho puntos del líder Chelsea, con lo que se darán una pequeña chance para el final de la temporada.

Manchester City SC vs. Stoke City: horarios del partido País Hora México 2:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. España 9:00 p.m.

"Nos queda la esperanza", explicó el volante del Manchester City, Yaya Touré. "Chelsea juega con confianza y son fuertes. Esperamos que cometan uno o dos errores. Pero por el momento está en una buena época", añadió en la previa.



La pérdida de Gabriel Jesus a mediados de febrero, no ha mermado a los ‘Citizens’. Agüero, un tiempo dejado en el banquillo antes de la lesión de la perla brasileña, ha tomado muy bien el testigo. El argentino marcó cinco goles en sus tres últimos partidos.



En casa, Manchester City enfrenta a Stoke City, que no está en su mejor forma. Su goleador Arnautovic está enfermo, Wilfried Bony está indisponible y el defensa holandés Bruno Martins Indi tiene molestias en una rodilla.



El extremo suizo Xherdan Shaqiri, en cambio, regresa para ayudar al noveno clasificado de la Premier League, pero no ha jugado desde finales de enero.



Fuente: AFP

Manchester City vs. Stoke City: probables alineaciones

Manchester City: Caballero, Sagna, Stones, Kolarov, Clichy, Fernandinho, Sterling, De Bruyne, Silva, Sané y Agüero.



Stoke City: Grant, Bardsley, Shawcross, Cameron, Pieters, Adam, Whelan, Shaqiri, Allen, Ramadan, Crouch.

