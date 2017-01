Unas declaraciones del agente de Yaya Touré provocaron que Pep Guardiola tome medidas con respecto al futuro del volante. El español decidió no tomar en cuenta al africano en los partidos del Manchester City.

Guardiola esperó que el representante de Yaya Touré se retracte para que el mediocampista vuelva a la acción con el Manchester City. Dimitry Seluk hizo lo que el entrenador pidió y todo se resolvió: el jugador regresó al primer equipo.

Sin embargo, durante la guerra entre el agente y el técnico de Manchester City, Yaya Touré recibió una tentadora oferta del fútbol chino, la misma que ponía 602 mil euros a la semana para el ex Barcelona.

Es decir, anualmente, Yaya Touré se iba a llevar a casa unos 31.5 millones de euros, cantidad que ofreció el Jiangsu Suning. A pesar de la seductora cifra, el futbolista prefirió quedarse en el Manchester City, hasta que se resuelva el lío mencionado antes.

Recientemente, Dimitry Seluk contó por qué Yaya Touré le dijo que no al dinero de China. "A él le gusta el fútbol, no lo hace por dinero. Además, quiere jugar en el primer nivel mundial, por eso no dejó Manchester City", reveló. Yaya se la jugó por Pep.

