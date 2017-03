Siempre fue su sueño dirigir al Manchester United y, tras un mal paso de David Moyes y Louis Van Gaal, llegó el turno de que José Mourinho tome el banquillo de Old Trafford. El portugués, sin duda alguna, se ha ganado el vestuario como se puede comprobar en las palabras de Ander Herrera.

En una entrevista para El País, el volante español señaló el buen trabajo de 'The Special One'. "Mourinho es la definición del entrenador de un equipo grande. Administra los egos de forma fenomenal porque no pega un tiro al aire ni da una puntada sin hilo. Entiende al futbolista y no castiga el fallo si en el día a día das todo y tienes compromiso. Por eso, todo lo que dice está meditado y tiene una finalidad" señaló.



Herrera llegó a Inglaterra, procedente del Athletic Club de Bilbao, en la temporada 2014/15 por la suma de 36 millones de euros. Con el equipo 'red devil' ha logrado ganar una FA Cup, una Community Shield y una EFL Cup.

Para Mou, la presencia del vasco es fundamental en el equipo. "Cuando el equipo pierda el balón esté bien colocado; considera que tengo una buena reacción para intentar recuperarlo" señaló sobre el jugador sobre las peticiones de su entrenador.



