Manchester United no para con los fichajes. Los ‘Red Devils’ ofrecerían alrededor de 33 millones de euros a los culés para concretar el fichaje del portugués, que no rindió frutos en la pasada temporada después de haber sido fichado del Valencia. El mediocampista luso estaría incomodo en el club catalán, debido a que desde su llegada (hace maso menos un año), su rendimiento no ha sido para nada bueno y no ha tenido el apoyo de la hinchada blaugrana.



A todo esto se le suma que su posición en el campo es una de las que tiene más jugadores en la plantilla. Con la llegada de Paulinho y un posible fichaje del mediocampista marfileño Jean Michael Seri, su puesto en el equipo es cada vez más incierto. Y a ello le sumamos que el Barza también cuenta con Rakitic, Busquets y Andrés Iniesta.



Desde su estadía en el Barza, Gomes ha participado en 30 encuentros por La Liga en los que solo ha marcado en tres oportunidades. Gomes, de 24 años, costó 32 millones de euros y fue catalogado como el peor fichaje de la temporada 2016/2017 por lectores del diario Marca. No es para menos. Ha pasado de ser una promesa de la Selección de Portugal a estar relegado en el banco en el anterior cuadro de Luis Enrique y en el presente por Ernesto Valverde.



Recordemos también que en el actual mercado de fichajes, el equipo dirigido por Mourinho ya había buscado la contratación del jugador culé en el mes de junio. Sin embargo, el fichaje se cayó tras las conversaciones de Jorge Mendes, su representante, y las dos partes vinculadas.



André Gomes ha sido vinculado con una movida al Liverpool, en un intercambio por Philippe Coutinho, quien ha sido el objetivo principal del Barza para reemplazar a Neymar Jr. Quedan ocho días para el cierre del mercado de pases, ¿cuál será el futuro del volante luso?



Lorenzo Insigne le marcó al Real Madrid por la Champions. (Getty Images / FOX Sports)