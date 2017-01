Quizás esta temporada no sea la mejor de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. Sin embargo, esto no es un impedimento para que clubes fuera de España quieran fichar al delantero. Este el caso del Manchester United.

Según dos medios ingleses, 'The Independent' y 'The Sun', el Manchester United no tendría problemas en pagar la cláusula de Antoine Griezmann, valorizada en U$D 107 millones, para sumarlo al plantel de José Mourinho.

Las dos fuentes indican que el Antoine Griezmann está en la lista de posibles refuerzos del Manchester United desde hace algún tiempo atrás. Incluso, 'Mou' lo habría pedido apenas llegó a Old Trafford.

La operación podría complicarse para el Manchester United, debido al nuevo compromiso entre Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid fue firmado hace poco. El atacante está vinculado con los 'colchoneros' hasta junio del 2021.



