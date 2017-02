La historia de Eric Cantona está marcada por grandes goles y una agresión a un hincha que dio la vuelta al mundo en 1995. Hace más de 20 años, el volante galo fue expulsado por una dura entrada sobre el entonces portero del Crystal Palace, Richard Shaw. Sin embargo, lo peor estaría por llegar. Mientras Cantona reaccionaba a su expulsión, un hincha lo atacó con una brutal frase: “vuelve a tu país, bastardo”. Y Eric perdió los papeles.



Apenas unos segundos después, el ex Manchester United corrió hacia él y le propinó una patada voladora, lo que conllevó en varias meses de sanción. Ha pasado el tiempo y Cantona no se arrepiente de su agresión. “Ya lo había dicho antes. Debería haberle pateado más fuerte, pero quizá mañana diga algo más. No puedo arrepentirme. Fue un sentimiento genial, aprendí de ello y creo que él también”, declaró este jueves el exjugador a Mirror.



Consultado por el pasado del Manchester United en su etapa como jugador, Cantona agregó que al volver de la sanción se encontró con un equipo bastante cambiado, pero que el Alex Ferguson supo manejar el cambio generacional para seguir conquistando títulos en Inglaterra: "Nueve meses fueron mucho tiempo fuera y luché por un tiempo, pero gracias a Ferguson ganamos el Doblete con una nueva generación".



Del mismo modo, Eric Cantona explicó el motivo por el que decidió retirarse tan joven (lo hizo a los 30 años). El francés, ahora con 51 años, indicó que "había perdido la pasión por el juego" y que siempre había planeado que se retiraría cuando eso sucediera.



