El Manchester United es un equipo histórico por donde se lo vea, aunque en los últimos años no esté pasando por sus mejores momentos. Para la presente temporada, con José Mourinho a la cabeza, el equipo de Old Trafford se reforzó de la mejor manera y uno de esos nuevos jugadores habló sobre cómo ve al club.



Se trata de Henrikh Mkhitaryan, quien dio una entrevista al diario Bild para hablar sobre su salida del Borussia Dortmund para llegar a los 'Red Devils', donde ha encontrado regularidad y buen juego de la mano de su nuevo entrenador.

"Me resulta difícil entender las críticas de que me uní al Manchester por dinero. Están equivocados. Si hubiera sido todo por dinero, me habría ido para Shakhtar Donetsk pero no era lo que quería. Quería mantener mi progresión. Mi decisión de dejar Dortmund no fue una decisión contra el club. Era tiempo para un nuevo reto" expresó.

Además, el armenio señaló que "aunque no sea el club de mis sueños, es un grande de Europa que juega en la Premier League, y eso es un reto profesional de mi carrera" cuando se refirió a su actual equipo.



