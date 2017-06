Manchester United dispuesto a tirar la casa por la ventana: la estratosférica oferta por Neymar

El Manchester United está dispuesto a todo para conseguir el fichaje de Neymar, estrella brasileña del FC Barcelona. Los ‘Red Devils’, tras la petición realizada por José Mourinho, su entrenador al mando, ha reactivado su interés por el delantero, de acuerdo a una información del diario británico 'Daily Star' en su edición de este miércoles. El United está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para contentar a su entrenador.



José Mourinho quiere una estrella para su equipo y así se lo ha hecho saber a los dirigentes del Manchester United.. El United está dispuesto a pagar los 190 millones de euros por Neymar, considerado como el futbolista más valioso del mercado futbolístico en la actualidad y con un mayor futuro por delante. No solo contento con el fichaje de Pogba en la temporada, ‘Mou’ quiere un delantero que pueda alternar en varias posiciones.



Esta sería la apuesta del Manchester United de este verano, donde también está negociando la contratación de Álvaro Morata y James Rodríguez, procedentes del Real Madrid.



No obstante, no parece que este interés del Manchester United pueda acabar en buen puerto, ya que Neymar, que fichó por el Barcelona en 2013 ha renovado por el FC Barcelona hasta junio de 2021 y no está dispuesto a dejar la disciplina blaugrana.



