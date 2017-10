Cuando jugaste bien al lado de Mourinho, no es raro que te quiera de nuevo. En este último mercado de fichajes pasó con Nemanja Matic y ahora puede suceder con Mesut Ozil. Gran asistidor de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y socio ideal de Ángel Di María., el volante alemán podría recalar de nuevo bajo las órdenes de ‘Mou’, tal como revelan medios ingleses en su edición de este martes. Mourinho lo quiere de nuevo y plantea dos estrategias para poder fichar al crack del Arsenal, que termina contrato a finales de temporada.



Una es la posibilidad de que se vaya gratis para la temporada 2018-19 y sea el enlace perfecto para el goleador Romelu Lukaku. ¿La otra? Que Ozil abandone el Arsenal a cambio de dinero, pese a que Arsene Wenger ha dicho que ninguna figura se va esta temporada. Alexis trató de irse a un club con más retos deportivos y el técnico francés señaló que nadie está en venta y seguirán con el objetivo de ganar la Premier League como la Europa League.



Por otro lado, Paul Pogba estará fuera de las canchas “a largo plazo” debido a una lesión del tendón de la corva, informó el técnico de Manchester United, José Mourinho.



El mediocampista francés no juega desde el 12 de septiembre, cuando salió cojeando de la cancha en el primer tiempo de un partido contra Basilea por la Liga de Campeones.



Mourinho señaló que el caso de Pogba es más parecido a los de Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojos, que no han jugado esta temporada.



