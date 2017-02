El ex jugador del Manchester United, Dwight Yorke, denunció haberse "sentido como un delincuente" después de que las autoridades estadounidenses le denegasen la entrada en ese país.

El nacido en Trinidad y Tobago, de 45 años, aseguró que el motivo de que le fuese denegada la entrada a Estados Unidos fue haber disputado un partido amistoso en Teherán en 2015. viajaba desde Doha, donde trabaja como comentarista televisivo, a su país de origen, vía Miami.



"No podía creerme lo que estaba pasando", dijo Yorke al diario The Sun. "He perdido la cuenta de las veces que he estado en Estados Unidos. Me encanta ese país, incluso pese a haberme sentido como un criminal", añadió.

Dwight Yorke jugó en Manchester United desde 1998 al 2002. (Getty) Dwight Yorke jugó en Manchester United desde 1998 al 2002. (Getty)

Asimismo, apuntó que las autoridades norteamericanas reportaron el problema debido a que tenía un sello de Irán en su pasaporte. "Fui allá a jugar un partido de leyendas para inaugurar un estadio y ni siquiera pasé la noche", dijo el ex jugador.

Como se recuerda, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden que prohíbe temporalmente la entrada al país de los ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

