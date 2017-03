La personalidad de José Mourinho es especial, por algo es denominado 'The Special One' en Inglaterra, lo que le lleva a ganarse detractores, como también seguidores. Un exjugador del Manchester United parece no llevarse con el entrenador portugués.

Roy Keane, quien llevó la cinta de capitán del conjunto 'red devil', no está conforme con las constantes quejas del técnico. "Nunca he escuchado tanta mierda en mi vida. ¿Por qué tenemos que aguantarlo? Es una tontería lo que está diciendo, es el entrenador del Manchester United, uno de los equipos más grandes del planeta. Con la plantilla que tiene y se sigue quejando del calendario y del cansancio" señaló en 'ITV'.



Y es que 'Mou', tras la eliminatoria ante el Rostov, se quejó ante la UEFA sobre la cantidad de partidos que tiene jugar su equipo y Keane prosiguió con un "tal vez el club sea demasiado grande para él. El equipo reserva habría ganado al Rostov. Está diciendo cosas que no tienen ningún sentido".

A pesar de las críticas, Mourinho ya logró dos títulos con el equipo de Manchester. A inicio de temporada se consagró campeón de la Community Shield y, últimamente, pudo levantar el trofeo de la EFL Cup ¿Podrá con la Europa League?



