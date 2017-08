¿Aceptará Ibrahimovic? Según el diario ‘The Independient’, Zlatan regresará al Manchester United, pero no como delantero, sino como asistente técnico de José Mourinho. El portugués lo ve como un buen nexo entre los jugadores y un líder nato para los jugadores. Lo fue cuando usaba la camiseta del Manchester United, así como también cuando andaba en muletas luego de su lesión en un partido por las semifinales de la Europa League.



Con 35 años de edad y con una lesión en una rodilla, el futuro futbolístico de Ibrahimovic tendría los días contados, pese a que sus médicos hablan de lo favorable que es su evolución. Zlatan solo tiene para unas cuantas temporadas más en el alto e integrar el staff de ‘Mou’ sería una buena opción para el futuro del sueco. No obstante, Zlatan no ha declarado nada al respecto y parece ser un rumor que suena en toda Inglaterra.



Con Romelu Lukaku, Ibrahimovic solo tendría un lugar en el banco de suplentes, luego de la inversión de 85 millones de euros por el delantero belga. Lukaku llegó para ser el delantero durante las próximas temporadas y así parece demostrarlo en los partidos oficiales del club.



Zlatan Ibrahimovic volverá a formar parte del Manchester United la próxima temporada. Así lo indica el medio inglés The Sun, que da un plazo de 24 horas para que el sueco vuelva a firmar con el club inglés con el que marcó 28 goles en 46 partidos.



Las lágrimas de Wilson Severino, el jugador que todos vimos en Atlas y jugó ante River, el equipo que es hincha