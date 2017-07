Ha sido el mejor delantero de Mourinho durante su carrera y el portugués no se olvida de números. Zlatan Ibrahimovic podría regresar al Manchester United. De acuerdo al diario 'The Sun' de Inglaterra, el delantero sueco de 35 años firmaría un contrato de seis meses con los ‘Red Devils’ una vez recuperado de la lesión de rodilla de la que está tratándose con el club inglés y de la que podría estar curado en octubre.



No obstante, para que el atacante sueco aterrice nuevamente en Old Trafford, ‘Ibra’ tendría una oferta inusual para seguir jugando al lado de Mourinho. ¿De qué se trata? Sus dos hijos, Maximillian y Vincent, ya han sido inscritos en la cantera roja, en el equipo sub 10 en el que juegan los hijos de Nicky Butt y Ryan Giggs y el sueco desearía que ellos continúen en el equipo, teniendo un papel primordial mientras ‘Ibra’ juegue en el equipo.



Mourinho vería con buenos ojos la vuelta de Ibrahimovic para 'ayudar' a Lukaku en su adaptación a Old Trafford. Hace algunos días, Ibra aseguró que "pronto va a haber un gran anuncio, será enorme" y el técnico portugués le abrió las puertas a su regreso.



"Si la decisión de Ibrahimovic es volver, ¿por qué no esperarle?", sostuvo Mou. Su vuelta a Old Trafford podría estar más cerca de lo que parece. No es para menos, los médicos han asegurado que el sueco se recupera favorablemente y no han visto nada parecido en otros jugadores en lesiones como la que ha tenido el exBarcelona como Juventus, entre otros equipos.



