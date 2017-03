José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha insistido este viernes en que cuenta "al cien por cien" con el delantero inglés Wayne Rooney la próxima temporada.



El ariete, máximo goleador histórico del conjunto de Old Trafford, está en la mira del Everton, club en el que se formó, y de varios equipos de la pujante Superliga china, que han hecho acercamientos en los últimos meses para tantear su fichaje.



Sin embargo, Mourinho, que desde su llegada al club ha relegado al banquillo a Rooney, ha dejado claro que quiere que el '10' continúe la próxima campaña.



"Hasta final de temporada está cien por cien con nosotros. Y la próxima temporada cuento con él al cien por cien y me gustaría que siguiera con nosotros", dijo este viernes el preparador luso, en la rueda de prensa previa al duelo del sábado ante el Bournemouth (12:30 GMT).



Tres equipos de la Superliga china mostraron interés en el capitán de los 'Diablos Rojos' y de la selección inglesa durante el pasado mercado de traspasos: Beijing Guoan, Jiangsu Suning y Guangzhou Evergrande.



Rooney, que ha mostrado su voluntad de cumplir su contrato con el United, hasta junio de 2019, sólo ha sido titular en tres partidos desde el pasado 17 de diciembre, y no juega desde comienzos de mes por una lesión muscular.



El jugador ha reiterado que no vestirá la camiseta de otro club inglés que no sea la del Manchester United y la del Everton, equipo en el que se formó.



Precisamente, el Everton ha sido el último equipo al que se ha relacionado en las últimas semanas con el fichaje el curso que viene de Rooney.



"Ahora se habla de Wayne al Everton. Lo único que puedo decir es que en la final de la EFL Cup, con 2-2 en el marcador y el equipo en dificultades, a punto de disputar una prórroga, Wayne estaba a punto de saltar al terreno de juego", comentó Mourinho.



"No es el tipo de jugador al que ponemos un minuto para que diga que ha jugado la final, sino alguien en el que confías, alguien que puede cambiar el resultado de un partido en un instante", apuntó el portugués.



"Decidió quedarse en el United (en el mercado de invierno) y ayudar al equipo, y es un futbolista importante para nosotros. Creo que al decir todo esto queda claro que los rumores sobre el Everton no son más que una tontería", concluyó.



Fuente: EFE



