José Mourinho sabe que el empate del Manchester United en Premier League, contra el West Brom (0-0), perjudica las aspiraciones de los 'red devils' para clasificar a la Champions League en la 2017/18.

Sin pelos en la lengua, el portugués no tuvo temor en señalar a los jugadores del primer plantel como culpables del terrible resultado en Old Trafford. Aunque 'The Special One' salvó a otros futbolistas.

"En clubes como este debes ser consistente si quieres ganar títulos. En los 90 minutos disputados hoy (ayer), Valencia, Rojo, Baily, Ashley Young, Fellaini y Carrick fueron consistentes. Los otros no lo fueron" dijo 'Mou' en la conferencia.

"Se vio un destello de talento. Casi un gol, pero necesitamos matar a nuestros rivales. Pueden ver cuantos goles llevan Rashford, Lingard, Mkhitaryan y Martial. Zlatan y Mata son los que más goles llevan. Si no fuera por ellos la situación se pondría muy difícil", disparó José Mourinho contra los hombres del United.

"Es el deja vu de toda la temporada. Tenemos momentos en los que empujamos, pero luego un par de jugadores desaparecen durante 10 minutos. Siempre ves a los mismos tirando del tren, es decepcionante", finalizó enfadado el entrenador.