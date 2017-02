En el Manchester United de José Mourinho, Juan Mata es un jugador clave. Cuando empieza el partido o ingresa en alguno, el español ha desequilibrado con su juego peligroso. Además, el '8' colabora marcando goles.

Desde afuera, cualquiera pensaría que Juan Mata no quisiera moverse del Manchester United. Sin embargo, es solo una percepción porque en los pensamientos del jugador de la selección española siempre rondó la idea de volver a casa.

De hecho, luego de convertir en la victoria del Manchester United, Juan Mata se animó a hablar de su futuro. "Estoy en Inglaterra desde hace muchos años y estoy feliz aquí, pero yo amo profundamente a España", dijo.

"Miro todo el tiempo la liga española y no escondo que me gustaría ir a casa", añadió Juan Mata a 'Sky Sport'. ¿Será que el atacante ya no desea seguir en el Manchester United la siguiente temporada?

