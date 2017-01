Mourinho podría sonreír por el último juego desplegado por el Manchester United en las últimas fechas, pero el técnico – como otros también lo hacen – prefiere lanzar las críticas en los buenos momentos para hacerse sentir sobre los jugadores y para que no se pierda el ritmo en el campo de juego. Ahora, tras la victoria de los ‘Diablos Rojos’ sobre el Hull City, el técnico portugués dio este mensaje para las cámaras de Sky Sports.



“Teníamos que jugar. En Eliminatorias de Copa, cada gol puede ser vital, así que ¿qué hay que celebrar cuando queda media hora por jugarse?”, señaló ‘Mou’ con respecto al primer gol de Juan Mata en el duelo del miércoles por las semifinales de la EFL Cup.



“Pienso que no deberíamos haberlo hecho. No hay razón para celebrar el primer gol”, añadió el extécnico del Real Madrid y Chelsea con respecto a su presente en Manchester United.



Manchester United enfrenta este domingo al Liverpool en Old Trafford en el principal partido de la Premier League en la fecha 21. Una semana después, lo hará de visita frente a Stoke City en su camino por seguir subiendo puestos en la liga inglesa.



