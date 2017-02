¿Cómo parar a Ronaldinho? La gran interrogante que pasó por la cabeza de muchos entrenadores y futbolistas que enfrentaban al equipo donde jugaba el crack brasileño. Paul Scholes habló sobre lo que pensó hacer el Manchester United.



En el 2003, el jugador que en aquel momento jugaba en el PSG pudo haber llegado para reforzar a la plantilla de Sir Alex Ferguson; sin embargo, el FC Barcelona ganó la partida y el brasileño llegó a la ciudad condal.

Como venganza, y con la intención de frenar sus arremetidas, Scholes cuenta que en el vestuario de Manchester pensaron en darle su merecido a 'Dinho'. "Recuerdo ese año, estábamos en la gira de pretemporada y parecía que iba a fichar por nosotros y terminó fichando por el Barcelona. Teníamos ante el Barcelona un partido de la gira y todos hablamos de patearle, pero no podíamos acercarnos a él. Fue un brillante jugador, me encantaría haberlo visto en el United, pero no pudo ser" señaló.

Con la camiseta azulgrana, Ronaldinho logró alzar dos veces la Liga Santander, dos veces la Supercopa de España, y una vez la UEFA Champions League. Sin duda un paso exitoso el equipo que dirigía Frank Rijkaard.



