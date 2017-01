José Mourinho empieza a encontrar el rendimiento buscado con el Manchester United. Los 'red devils' juegan como él quiere y, a pesar que los resultados no se dan en su totalidad, el máximo campeón de la Premier League parece empezar a renacer.



Para completar esa recuperación, 'The Special One' tiene en mente a cinco objetivos que puedan llegar a reforzar la plantilla del equipo que es local en Old Trafford ¿Podrá volver a romper el mercado?

La lista inicia con Antoine Griezmann. El francés es una prioridad para el entrenador y, según The Independent, club y jugador ya se han puesto en contacto para hablar de un posible sueldo. En caso la operación se trunque, 'Mou' piensa en Pierre Emerick Aubameyang, jugador pretendido por toda la élite del fútbol.

Los nombres prosiguen con Bernardo Silva, mediocampista del Mónaco, de quien los medios británicos hablan de un traspaso por 80 millones de euros. Junto a él, otro del mismo equipo, Mendy, es pretendido por los ingleses, según informa la Gazzetta dello Sport. Tiene 22 años y se desempeña como lateral izquierdo.

Tierney culmina con la lista. Joven de 20 años, quien juega en el Celtic de Glasgow, y que, según Mirror, podría terminar en Old Trafford por 10 millones de euros en caso la operación por Mendy no se concrete.



