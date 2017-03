Siempre será recordado como uno de los mejores centrales que tuvo el Manchester United en el pasado reciente. Rio Ferdinand, quien llevó la cinta de capitán de los 'red devils' en muchas ocasiones, supo festejar en el fútbol, pero también llorar fuera de él.

El central inglés perdió a su mujer, de 34 años, víctima de un cáncer y se queda solo, con la función de hacer de padre y madre, con tres hijos. Debido a eso se refugió en el alcohol hasta que entendió que no era la solución.



"Al principio bebía mucho por las noches después de acostar a los niños. Hasta que un día me desperté y no era capaz de llevarles al colegio. Hasta tuve una accidente de coche. Me dí cuenta de que no podía seguir así. Sufrí ataques de pánico" señaló.

Con la camiseta del Manchester United, Ferdinand logró ganar 17 títulos, donde se incluye una Champions League y seis Premier League; aunque, sin duda, nada de eso le importó cuando tuvo que afrontar el momento más difícil de su vida.



