Manchester United y Hull City se enfrentan este jueves por la semifinal de vuelta de la EFL Cup. El partido, a disputarse en el KCOM Stadium, irá desde las 14:45 horas (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2.



► Al Barcelona se le escapó otro crack: Coutinho renovó con Liverpool hasta el 2022

Los dirigidos por José Mourinho llegan al encuentro con un ventaja de dos goles, gracias al partido de ida donde, en Old Trafford, pudieron ganar por 2-0 con tantos de Juan Mata y Marouane Fellaini.



Hull City vs. Manchester United: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 2:45 p.m. MÉXICO 1:45 p.m. ECUADOR 2:45 p.m. COLOMBIA 2:45 p.m. VENEZUELA 3:15 p.m. BOLIVIA 3:45 p.m. ARGENTINA 4:45 p.m. URUGUAY 4:45 p.m. CHILE 4:45 p.m. BRASIL 5:45 p.m.

'The Special One' busca su primer título al mando de los 'red devils' y para eso tendrá que ratificar su buen momento. Los de Manchester no pierden hace 17 partidos, cuando, en su visita Fenerbahce, cayeron por 2-1.

Luego de un irregular inicio de temporada, Manchester United empieza a entender la idea de su entrenador y pisa fuerte para volver a la élite del fútbol inglés y europeo, algo que no consiguen desde la marcha de Sir Alex Ferguson.

El Hull City, por su parte, llega luego de caer 2-0 ante el Chelsea y, de la mano de su nuevo entrenador, Marco Silva, buscarán lograr la permanencia en la Premier League y, por qué no, intentar dar vuelta a la eliminatoria en la EFL Cup.

Con dos victorias en los últimos cuatro encuentros, los 'Tigers' empiezan a mejorar y esperan seguir haciéndolo con la incorporación de Lazar Markovic, exjugador del Liverpool ¿Podrá lograr la heroica frente a su rival de turno?



Hull City vs. Manchester United: posibles alineaciones



Hull City: Jakupovic, Robertson, Maguire, Meyler, Huddlestone, Snodgrass, Clucas, Diomande, Henriksen, Mason, Tymon.



Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Darmian; Herrera, Pogba; Mata, Rooney, Mkhitaryan; Rashford



► Adiós al Madrid: Pepe rechazó renovar contrato y se irá a la Superliga China

LEE TAMBIÉN...