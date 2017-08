Manchester United vs. Leicester juegan este sábado en Old Trafford por la fecha 3 de la Premier League. El partido, programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV.



El Manchester United, líder de la Premier League, busca mantener su inmaculado arranque liguero este próximo sábado en la tercera jornada en Old Trafford y sumar una nueva victoria que le permita distanciarse en lo más alto de la clasificación.



El equipo de José Mourinho, que barrió al West Ham (4-0) y al Swansea (0-4) en las primeras dos fechas, recibe en casa al Leicester, campeón de liga hace dos temporadas, en un duelo en el que el técnico portugués podría repetir 'once'.



País Horario Perú 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. Argentina 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. España 6:30 p.m.

No tiene bajas significativas Mourinho, quien, sin embargo, tiene la duda de si darle o no un puesto en la titular a Anthony Martial, autor de dos goles en los últimos dos choques.



Por su parte, en el Leicester, Craig Shakespeare podrá contar con dos piezas clave como son Wes Morgan y Jamie Vardy -sufrieron golpes en el duelo de la pasada semana con el Brighton-, aunque tiene las dudas de Harry Maguire, Danny Drinkwater, Papy Mendy y Kelechi Iheanacho. Siguen de baja Vicente Iborra y Robert Huth.



⛳ Manchester United vs. Leicester: posibles alineaciones ⛳



Manchester United. De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind; Pogba, Matic, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku



Leicester. Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguirre, Fuchs; Mahrez, James, Ndidi, Albrighton; Okazaki y Vardy.