Manchester United vs. Liverpool: se enfrentan en la fecha 21 de la Premier League desde Old Trafford. El partidazo se jugará este domingo desde las 11:00 am. (horario peruano) y será transmitido por ESPN 2. Un partido para que no se lo pierda nadie.

El Manchester United (sexto en la tabla de Premier League) lleva una buena racha con un Zlatan Ibrahimovic en forma e intentará lograr su séptima victoria consecutiva, la décima entre todas las competiciones.



Manchester United vs. Liverpool: horarios del partido PAÍS HORARIO Perú 11:00 am. Colombia 11:00 am. Ecuador 11:00 am. México 10:00 am. Chile 1:00 pm. Argentina 1:00 pm.

Será un test para los hombres de José Mourinho para saber si son capaces de ganar también a los grandes. Esta temporada en Premier League solo han logrado derrotar a un miembro del "Big Six", Tottenham.



Jürgen Klopp y los suyos solo lograron empatar en Sunderland (2-2) en la última jornada y fueron humillados en Copa de Inglaterra en Anfield por el modesto Plymouth Albion (0-0), un club de cuarta división.



Y el Liverpool continuó su descenso en Southampton el miércoles pasado, perdiendo (1-0) en la ida de semifinales de la Copa de la Liga. En 2017, todo parece ir bien para los "Red Devils", pero no tanto a los "Reds".



La buena noticia podría llegar desde Brasil con el regreso del delantero Philippe Coutinho, que entró en juego contra Southampton tras siete meses de ausencia. Así, afrontará Liverpool el duelo ante Manchester United.





FUENTE: AFP

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Darmian; Herrera, Pogba, Carrick, Mkhitaryan; Ibrahimovic, Martial.



Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Can, Wijnaldum. Lallana, Firmino, Coutinho.

