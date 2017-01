Manchester United vs. Stoke City: se enfrentan este sábado en el Bet365 Stadium por la jornada 22 de la Premier League. Los de Mourinho no quieren perder la buena racha de partidos sin perder. (11:00 am / DirecTV 610)

►Con insulto incluido: Messi tuvo tremendo enfado por pelotazo de Yuri [VIDEO]

Tras un mal inicio de temporada, el Manchester United ha empezado a hilar triunfos de manera silenciosa. Los dirigidos por Mourinho no pierden desde hace 17 partidos, cuando cayeron con el Fenerbahce por la Europa League.

Luego de esta caída, Manchester United solo ha conocido de victorias, salvo cuando enfrentó al Arsenal, West Ham, Everton y Liverpool, cotejos correspondiente por Europa League.

Manchester United vs. Stoke: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANAL Perú 11:00 a.m. DirecTV Colombia 11:00 a.m. DirecTV México 11:00 a.m. DirecTV Argentina 01:00 p.m. DirecTV Chile 01:00 p.m. DirecTV Ecuador 11:00 a.m. DirecTV

Por otro lado, Stoke City viene siendo un equipo interesante en la Premier League. El equipo inglés sufre para mantener resultados, pero muestra un juego vistoso y muy efectivo.

Stoke City tendrá tres bajas confirmadas. Walters, Ireland y Butland no podrán disputar este cotejo debido a que aquejan serias lesiones.

Manchester United vs. Stoke: alineaciones posibles

Stoke City: Grant; Johnson, Shawcross, Martins, Pieters; Whelan, Adam, Shaqiri, Arnautovic, Allen; Crouch.



Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Darmian; Ander Herrera, Pogba, Carrick; Martial, Mkhitaryan, Ibrahimovic.

Lionel Messi y una jugada polémica en el partido contra la Real Sociedad.

LEE TAMBIÉN...