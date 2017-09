Manchester United vs. Stoke City: se ven las caras en el Bet365 Stadium por la fecha 4 de la Premier League. El cuadro de José Mourinho buscará su cuarta victoria consecutiva, la cual será necesaria para asentarse como uno de los firmes candidatos al título del torneo inglés.

El líder de la tabla, el Manchester United de José Mourinho, confía en mantener su marcha imperial en la liga y llevarse los tres puntos del Britannia Stadium para continuar con el pleno de victorias. Romelu Lukaku será el punta en el cuadro del luso.

PAÍS HORARIO Canal Perú 11:30 a.m. DIRECTV Sports Ecuador 11:30 a.m. DIRECTV Sports Colombia 11:30 a.m. DIRECTV Sports México 11:30 a.m. SKY Sports Brasil 01:30 p.m. DIRECTV Sports Bolivia 12:30 p.m. DIRECTV Sports Argentina 01:30 p.m. DIRECTV Sports Chile 12:30 p.m. DIRECTV Sports Uruguay 01:30 p.m. DIRECTV Sports

Los 'Diablos Rojos' no tienen bajas destacadas, por lo que Mourinho podría repetir el 'once' que ganó hace dos semanas al Leicester en Old Trafford (2-0). La única ausencia por lesión es la del lateral Luke Shaw, quien afronta la fase final en su recuperación.

Mourinho deberá aprovechar que tanto el Liverpool, Manchester City y Chelsea disputarán partidos difíciles, en los cuales no sería extraño que tropiecen y le den más ventaja a su escuadra. El luso quiere hacer un buen colchón de puntos para permitir equivocarse en las siguientes fechas, sobre todo cuando empiece la Champions League.

"Hace cuatro temporadas que no ganamos allí. Hemos comenzado muy bien la temporada, pero no podemos relajarnos", avisó el volante del United Ander Herrera, ante la perspectiva del viaje a Stoke.



"Espero que el tiempo no sea muy malo, porque si es malo es realmente difícil jugar allí (...) Pero somos el Mánchester United, así que no tenemos miedo", afirmó el español.

Manchester United vs. Stoke City: alineaciones probables

Stoke City: Butland; Zouma, Shawcross, Martins; Cameron, Pieters, Allen, Fletcher, Shaquiri, Jesé; Choupo-Moting.



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Jones, Blind; Matic, Pogba, Martial, Mata, Mkhitaryan; Lukaku.