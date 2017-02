Ha vivido tanto tiempo en Madrid y ha estado tantas veces en el Santiago Bernabéu que es difícil no sentir algo de “alegría” luego de que el PSG goleara al Manchester United. José Mourinho fue consultado sobre la derrota de los catalanes y reaccionó de buena forma ante los medios de prensa sobre el partido por los octavos de final de Champions League.



“Vi el Saint-Etienne-Lorient”, dijo entre risas el entrenador al ser consultado. La goleada de los azulgranas ha calado fuerte en el equipo de Luis Enrique, del quien dicen que seguiría comandando el equipo en la próxima temporada. No solo eso. El español fue duro con la prensa que le consultaba por el partido en el Parque de los Príncipes.



Mourinho, por el otro lado, sonríe un poco en la liga inglesa. Su posición no es de las más mejores, pero los ‘Red Devils’ han entendido el mensaje de ‘Mou’. Cada vez son más sólidos en la Premier League, pese a que ese sexto puesto en la tabla de posiciones diga lo contrario.



Manchester United enfrenta este jueves al Saint Etienne por la Europa League. En la liga inglesa, se encuentran con 48 puntos, a cuatro del segundo lugar, Manchester City.



