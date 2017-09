José Mourinho siempre sorprende en sus ruedas de prensa. Puede ser un textual digno para la portada de un diario o puede ser la creación de un ambiente polémico previo a un partido importante para sus dirigidos. En este caso, no ha sido ni una ni la otra, pues el rostro de sorpresa causado a todos los periodistas en su rueda de prensa, se debió a la peculiar respuesta del técnico portugués ante una curiosa pregunta de un reportero.



¿De qué se trató? Se le consultó a ‘Mou’ sobre quién era el mejor futbolista que ha dirigido en su carrera. Y no eligió a ni Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, John Terry ni demás. Fue nada más menos que Nemanja Matic. “No puedo decir que haya trabajado con alguien mejor que con Matic durante mi carrera. Tuvo un comportamiento que me marcó para siempre. En un partido todavía con el Chelsea le di entrada en el minuto 45 y lo saqué en el 75. Él estaba triste, yo también, no era una situación agradable. Es algo que he hecho dos veces durante mi carrera”, señaló el portugués a los medios.



Y agregó diciendo que: “Al día siguiente, Matic vino y me dijo: ‘No estoy contento, pero fue culpa mía. No me gustó lo que hiciste, pero me lo merecía por la forma en la que estaba jugando. o continuamos mucho tiempo juntos porque me despidieron poco después [dos meses y medio] de aquello. Pero se convirtió en uno de los míos, una de esas personas con las que mantienes el contacto aunque no estés trabajando con él”, puntuó.



Del mismo modo, después de ganar con el Europa Legue la pasada temporada, el entrenador portugués consideró que el objetivo de cara a esta "Champions" es pasar de grupo y llegar a las eliminatorias junto a los 16 "mejores equipos de Europa".



Respecto a su primer rival en el Grupo A, Mourinho recordó que ya se enfrentó al Basilea cuando ocupaba en banquillo del Chelsea en la temporada 2013-2014 y, entonces, cayeron en Suiza y empataron en Londres, aunque los "blues" llegaron a las eliminatorias.



"Somos fuertes y estamos jugando bien y tenemos confianza en nosotros mismos y creo que, aunque el partido mañana será difícil, tenemos calidad suficiente para ganarlo", agregó Mourinho.



Ronaldo juega en Real Madrid desde mediados de 2009. (Getty / As TV)