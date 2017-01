Una conferencia de Mourinho puede ser como una caja de Pandora: siempre podrás llevarte una sorprenda cuando asistas a uno de sus eventos. Lo ha sido cuando ha despotricado en contra de sus rivales como lo ha hecho ahora con un nuevo ‘look’ ante todos los periodistas que han estado presentes en una nueva rueda informativa sobre el presente del Manchester United en su camino por puestos de Champions League.



Sin embargo, lo más curioso no fue solo su presencia y su cabeza rapada como puede verse en la imagen como en el video, sino la respuesta que causó la risa de los reporteros. “Mi corte de pelo es un privilegio porque es algo que puedo hacer, me lo corto y vuelve crecer. Algunos de ustedes no pueden hacerlo”, respondió con humor Mourinho.



En cuanto a lo último de los ‘Diablos Rojos’, Mourinho decidió no contar con los usuales recogepelotas de Old Trafford para reemplazarlos con chicos del club. Esta medida se debe a que el técnico portugués considera que gente vinculada al club tendrá una mejor lectura en los partidos, es decir pasarla en el momento indicado como retrasar el juego en otro momento.



Manchester United visita este jueves al Hull City por la Copa de la Liga, mientras que el domingo recibirán al Wigan Athletic en Old Trafford. Los de ‘Mou’ se encuentran ubicados en el sexto lugar de la liga inglesa con 41 unidades, cuatro menos que el cuarto ubicado, Liverpool.



