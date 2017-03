Paolo Hurtado atraviesa por un gran momento personal. Es titular indiscutible en el Vitoria Guimaraes, ha vuelto a ser convocado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana y encima, el fútbol inglés le ha vuelto a abrir las puertas.



► Real Madrid lo sufrió: se cumplen 10 años del gol más rápido de la historia de la Champions League

Y es que Jaap Stam, el entrenador del Reading, club dueño de su pase, no ha descartado volver a contar con los servicios del volante peruano y ficharlo en el próximo mercado de pases de verano en premio a la gran regularidad que ha cosechado en Portugal.

"Por lo que he oído, no puede venir todavía. Necesito hablar con los dirigentes para averiguar la situación. Ha estado cedido por una temporada. Si fuera posible traerlo de vuelta lo hubiéramos hecho", dijo Stam en declaraciones a 'The Reading Chronicle'.

Como se recuerda, en julio del año pasado, Paolo Hurtado fue cedido al Vitoria Guimaraes por una temporada ante la nula adaptación que tuvo en el Reading de la Championship. Apenas jugó 5 partidos y nunca convenció a su técnico. La situación podría cambiar a mitad del 2017.



► Dos tacos y tiki taka: el golazo de Jesé con Las Palmas

LEE TAMBIÉN...