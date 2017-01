Paul Pogba reveló por qué rechazó al Real Madrid y al Barcelona en esta temporada

Hasta que por fin lo dijo o quiso decirlo entre palabras. Paul Pogba era el jugador más codiciado en los últimos meses y todos se preguntaban si terminaría fichando por el Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, el exvolante de la Juventus terminó sorprendiendo a todos y terminó firmando su contrato con el Manchester United, el club del cual se había ido con coste cero y en busca de oportunidad que no recibía en Old Trafford.



En una entrevista a SFR Sport, el dirigido por Mourinho señaló que la razón por qué no se mudó a España y sí regresó a Inglaterra. “Vine a Manchester United porque tengo ciertos objetivos, es un gran desafío para mí. Quiero ganar trofeos, pues nunca gané nada aquí. Siempre me dije que algún día volvería a United”, señaló el mediocampista francés.



Asimismo, Paul Pogba agregó que se fue porque quería jugar y que eso no significaba que su experiencia no había terminado de esa forma en Manchester United. “Ni siquiera estuve pensando en la cuota de la transferencia, pensaba en jugar fútbol”.



Pese a las declaraciones de una de las promesas más grandes en la actualidad, el volante no cuaja una buena temporada con los ‘Diablos Rojos’. Solo Ibrahimovic es un refuerzo de calidad para los dirigidos por ‘Mou’ en las últimas fechas. Curiosidades del fútbol.



